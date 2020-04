Quelle: DPA - vor 5 Stunden



RKI: Corona-Ansteckungsrate steigt wieder - jetzt bei 1,0 01:00 Berlin, 28.04.20: Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nun wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate...