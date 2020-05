04.05.2020 ( vor 5 Stunden )



Tempo 20 im Stadtzentrum, die City als Rad- und Fußgängerzone, um in engen Gassen genug Abstand halten zu können: Brüssels Behörden regeln in der Corona-Krise den Stadtverkehr neu. Von Astrid Corall.