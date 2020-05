shz.de Nach dem Aus von Schleswig-Holsteins Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) besteht nach Ansicht von SPD-Fraktio… https://t.co/RuqyrPJLiD vor 10 Stunden Kieler Nachrichten Die SPD hat umfangreiche Akteneinsicht zum Fall Grote beantragt. Die Kabinettsumbildung sei "ein Donnerschlag", sag… https://t.co/vKtKKwb0Gg vor 23 Stunden Susanne-007 RT @susan_d7: 49 Neu Infizierte! Von 110 Mitarbeitern im Schlachthof in Schleswig Holstein! @Heiner_Garg @Ralf_Stegner @DGuenther_CDUSH @La… vor 2 Tagen Susanne-007 49 Neu Infizierte! Von 110 Mitarbeitern im Schlachthof in Schleswig Holstein! @Heiner_Garg @Ralf_Stegner… https://t.co/gdNExHAE1v vor 2 Tagen Henrik Haeder 🇪🇺 Es ist doch ein Witz, wenn @Ralf_Stegner in der @shz heute kritisiert, dass es zu wenig staatliche Wohnungen in Sch… https://t.co/dTlJwjyA9G vor 3 Tagen