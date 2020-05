Kraftwerk-Mitgründer Schneider-Esleben ist tot Der Mitgründer der Musikgruppe Kraftwerk, Florian Schneider-Esleben, ist an einer Krebserkrankung gestorben. Er galt seit dem Debüt-Album von 1974 weltweit als...

tagesschau.de vor 6 Stunden - Top





Mitgründer von Kraftwerk - Musik-Pionier Florian Schneider-Esleben stirbt mit 73 Jahren an Krebserkrankung Florian Schneider-Esleben, Mitgründer der legendären Gruppe Kraftwerk, ist tot. Das hat das Unternehmen Sony am Mittwoch in Berlin unter Berufung...

Focus Online vor 7 Stunden - Kultur