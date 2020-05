Kommentar: 8. Mai - ein Tag, der Feiertag werden sollte

Luca Randale @hjuli_fch Tatsächölich war ein VTler-Kommentar untern nem taz-Artikel zu VTlern auch so "die Bild sagt die wahrheit" vor 2 Sekunden Ikuro RT @InstantGamingDE: Das Finale! ▶ RT und Kommentar mit #instantgamingtournament mit deinem persönlichen Sieger ▶ Markier deine Freunde f… vor 24 Sekunden moodausbruch @home RT @schirmherrin: Nazimännerengagement für Fraun in a nutshell Oben sein Beitrag zum heutigen Tag, unten sein Kommentar unter dem Beitrag… vor 29 Sekunden Felice_ToDaZone So viel Dummheit auf einmal muss weh tun! Man spricht hier von Entmündigung weil man in öffentlichen Verkehrsmittel… https://t.co/grgvzldUGX vor 30 Sekunden Daniela Schweitzer RT @schirmherrin: Nazimännerengagement für Fraun in a nutshell Oben sein Beitrag zum heutigen Tag, unten sein Kommentar unter dem Beitrag… vor 1 Minute Lutz Starke Eine aufgezwungene Neurose: JUNGE FREIHEIT (https://t.co/MePVd2uHyo) Die blockierte Trauer Auch 75 Jahre nach dem K… https://t.co/5CxIbEGpVI vor 2 Minuten