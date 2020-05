Thomas Frank RT @SZ: Nach zwei positiven Corona-Tests schickt das Gesundheitsamt Dresden die Mannschaft von Dynamo zwei Wochen lang in Quarantäne. Damit… vor 31 Minuten Paco RT @SZ: Nach zwei positiven Corona-Tests schickt das Gesundheitsamt Dresden die Mannschaft von Dynamo zwei Wochen lang in Quarantäne. Damit… vor 44 Minuten Gwiazdzinski Luc RT @SZ: Nach zwei positiven Corona-Tests schickt das Gesundheitsamt Dresden die Mannschaft von Dynamo zwei Wochen lang in Quarantäne. Damit… vor 1 Stunde 🌟OneForAll🌊Recognize Injustice💥 Squash Da Virus RT @SZ: Nach zwei positiven Corona-Tests schickt das Gesundheitsamt Dresden die Mannschaft von Dynamo zwei Wochen lang in Quarantäne. Damit… vor 1 Stunde Timo Dynamo Dresden muss zwei Wochen in Quarantäne via @sz https://t.co/hffr55yBV5 Und es hat noch nicht mal angefangen. Puh. vor 1 Stunde Christian Diendorfer Fängt nicht so gut an in Deutschland mit dem Liga-Restart...🧐 https://t.co/jgj0aDaQMu vor 1 Stunde