Homeoffice: Das Büro bin ich

13.05.2020 ( vor 16 Stunden )



Bürolandschaften mit Bällebad sind nice to have. Wirklich gute Arbeitgeber stellen ihren Beschäftigten frei, wo sie arbeiten wollen. Twitter hat das jetzt vorgemacht. Bürolandschaften mit Bällebad sind nice to have. Wirklich gute Arbeitgeber stellen ihren Beschäftigten frei, wo sie arbeiten wollen. Twitter hat das jetzt vorgemacht. 👓 Vollständige Meldung