Franz W.Winterberg Scheitert Amerika an sich selbst? https://t.co/eFWvES0TDU via @zeitonline vor 2 Stunden ZON-Scraper Donald Trump: Scheitert Amerika an sich selbst? Rassismus, soziale Ungleichheit und ein erratischer Präsident: Die… https://t.co/JGaoQPO96H vor 3 Stunden