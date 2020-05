Nach dem Rauswurf Andreas Kalbitz' aus der AfD zeigt sich die SPD-Chefin Saskia Esken ernüchtert. Der Parteiausschluss werde am Wesen der AfD nichts ändern....

AfD-Vorstand berät über Parteimitgliedschaft von Kalbitz Der Bundesvorstand der AfD hat sich am Freitag in Berlin zu Beratungen über die Zukunft des Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz in der Partei getroffen....

