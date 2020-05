Video: Regierung verbietet Werkverträge in der Fleischindustrie Zusätzlich will die Regierung stärkere Kontrollen veranlassen, um die Arbeitgeber zur Einhaltung der Gesundheitsstandards zu zwingen.

stern.de vor 7 Stunden - Computer





Corona-Ausbrüche: Regierung will Werkverträge in Fleischbetrieben verbieten Die Bundesregierung hat schärfere Regeln für die Fleischindustrie beschlossen. Mit den Maßnahmen reagiert die Politik auf die Kritik an Schlachthöfen nach...

t-online.de vor 8 Stunden - Politik





Nach Corona-Ausbrüchen –Regierung will Werkverträge in Fleischbetrieben verbieten Die Bundesregierung hat schärfere Regeln für die Fleisch-Industrie beschlossen. Mit den Maßnahmen reagiert die Politik auf die Kritik an Schlachthöfen nach...

t-online.de vor 9 Stunden - Politik



Regierung will Regeln für Fleischbetriebe verschärfen Die Bundesregierung hat schärfere Regeln für die Fleisch-Industrie beschlossen. Mit den Maßnahmen reagiert die Politik auf die Kritik an Schlachthöfen nach...

t-online.de vor 9 Stunden - Deutschland





Corona-Kabinett nimmt Fleischindustrie an den Haken - später Die hohe Zahl von Corona-Infektionen unter Beschäftigten von Schlachthöfen zeigt, dass hier einiges im Argen liegt. Die Politik will das ändern, weiß aber...

Deutsche Welle vor 2 Tagen - Top



Coronavirus weltweit: Italien verzeichnet so wenige Covid-19-Todesfälle wie seit 9. März nicht mehr Weil die Zahl der Erkrankten stark zurückgeht, will die Regierung in Rom vom 3. Juni an auch wieder EU-Bürger ins Land lassen. Spaniens Regierung will dagegen...

sueddeutsche.de vor 4 Tagen - Politik