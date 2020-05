21.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Mit viel Regen und Wind ist Zyklon "Amphan" in Indien und Bangladesch auf Land getroffen. Mindestens 15 Menschen starben. Mehr als drei Millionen Menschen waren in Notunterkünfte geflüchtet.