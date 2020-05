Gifhorner Gaststätte: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen https://t.co/Ph3RRkAOmB vor 16 Minuten Wolfenbütteler Gaststätte: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen https://t.co/wUXvkJTyDc vor 36 Minuten Salzgitter-Zeitung Gaststätte: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen https://t.co/cToQqJh1Yj vor 36 Minuten Wolfsburger Gaststätte: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen https://t.co/zhnjc7s6h9 vor 36 Minuten Braunschweiger Gaststätte: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen https://t.co/x2BCStSv1N vor 43 Minuten Helmstedter Gaststätte: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen https://t.co/UQX5cVc3dx vor 52 Minuten