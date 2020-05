JustaBreathin Mein erster tweet ist dem neuen Song von Lady Gaga und Ariana gewidmet. Rain on me ist pure Energy und ich liebe d… https://t.co/twtJnNslt1 vor 7 Stunden Blumento Pferde 🍷 Klingt sehr 90er/2000er Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video) https://t.co/f0cQPPmYgE via @YouTube vor 8 Stunden FOCUS Unterhaltung Musik-News im Ticker - „Rain On Me“: Lady Gaga und Ariana Grande veröffentlichen gemeinsamen Song https://t.co/0peG2vlgx9 vor 8 Stunden HamburgCalling Mein #Mitternachtskonzert um #Null5: Lady Gaga (34) und Ariana Grande (26) mit "Rain On Me" - vor wenigen Stunden e… https://t.co/bfN0ERmHyR vor 8 Stunden Leslielovesmusic🤘🎸🎧🎤🇩🇪🦄😊 @1LIVE bitte spielt rain on me von lady gaga und ariana vor 10 Stunden