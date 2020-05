24.05.2020 ( vor 11 Stunden )



Die Hongkonger Bürgerrechtler appellieren an Deutschland, Handelsverträge mit Die Hongkonger Bürgerrechtler appellieren an Deutschland, Handelsverträge mit China an Menschenrechte zu knüpfen. Ein neues Gesetz soll ihnen Kritik an Peking verbieten. 👓 Vollständige Meldung