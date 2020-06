Klimaaktivisten dringen auf ökologisches Konjunkturpaket Mit Blick auf die Beratungen zum Konjunkturpaket in Berlin will das Bündnis Fridays for Future am Dienstag in Erfurt für Klimagerechtigkeit protestieren. "Mit...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik





Tesla-Fabrik: Naturschützer sehen Rechtsbruch Die Kritik an der geplanten E-Auto-Fabrik von Tesla in Grünheide nahe Berlin wächst. Umweltschützer werfen Behörden in Brandenburg vor, der Öffentlichkeit...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland