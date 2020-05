Volkswagen muss Schadenersatz zahlen

25.05.2020 ( vor 34 Minuten )



In einem wegweisenden Urteil hat der deutsche Bundesgerichtshof in Karlsruhe einem Fahrer eines vom Diesel-Skandal betroffenen Fahrzeuges Schadenersatz in Aussicht gestellt. Dies ebnet den Weg für Tausende weitere Klagen gegen den Grosskonzern. 👓 Vollständige Meldung