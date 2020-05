25.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Berichten zufolge will sich der Bund mit 20 Prozent an der Airline beteiligen. Die "grundsätzliche" Einigung stehe, hieß es. Nun müssen noch diverse Gremien zustimmen. Berichten zufolge will sich der Bund mit 20 Prozent an der Airline beteiligen. Die "grundsätzliche" Einigung stehe, hieß es. Nun müssen noch diverse Gremien zustimmen. 👓 Vollständige Meldung