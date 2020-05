25.05.2020 ( vor 3 Tagen )

53 Fälle in Winsen, weitere sieben am Standort Pforzheim: Amazon steht in der Kritik, zu spät auf Corona-Infektionen in seinen Logistikzentren zu reagieren. Dabei profitiert der Konzern von der Krise wie kaum ein anderer. Von Lena Klimpel.