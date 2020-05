31.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Bestes Wetter, gelockerte Corona-Einschränkungen: Doch der befürchtete Massenansturm der Ausflügler und Reisenden an den Pfingsttagen blieb bisher aus - zumindest in den meisten Regionen. Bestes Wetter, gelockerte Corona-Einschränkungen: Doch der befürchtete Massenansturm der Ausflügler und Reisenden an den Pfingsttagen blieb bisher aus - zumindest in den meisten Regionen. 👓 Vollständige Meldung