Nach dem Tod von George Floyd: Proteste und Gewalt in US-Städten – Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen lassen In den USA reißen Proteste gegen Polizeigewalt nicht ab. Am Sonntag werden neue Demonstrationen erwartet. US-Präsident Trump sieht die Schuld für die...

wiwo.de vor 5 Stunden - Technik