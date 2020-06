Gerhardkopilot RT @Zett: Auf Google Maps ist das Denkmal bereits an seinem neuen Standort verzeichnet. #bristol #blacklivesmatter https://t.co/eGKr8VJKfI vor 1 Stunde Güneş RT @Zett: Auf Google Maps ist das Denkmal bereits an seinem neuen Standort verzeichnet. #bristol #blacklivesmatter https://t.co/eGKr8VJKfI vor 1 Stunde (((Hartmut Schrewe)))🏳️‍🌈✊ Dekolonialisierung des Stadtbilds 👍👍👍 Statue von Sklavenhändler ins Wasser geworfen https://t.co/oPvjSRBuzt vor 1 Stunde ze.tt Auf Google Maps ist das Denkmal bereits an seinem neuen Standort verzeichnet. #bristol #blacklivesmatter https://t.co/eGKr8VJKfI vor 1 Stunde kb 🇪🇺 RT @zeitonline_pol: Die heruntergerissene Statue eines Sklavenhändlers aus dem 17. Jahrhundert liegt nun in #Bristol im Wasser. Die Polizei… vor 13 Stunden