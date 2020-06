09.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Ein Resort auf Koh Samui bietet seit März Zuflucht für acht Gäste und knapp fünfzig Angestellte. Wie fühlt es sich an, diese Krise in Luxus-Isolation zu erleben? Ein Resort auf Koh Samui bietet seit März Zuflucht für acht Gäste und knapp fünfzig Angestellte. Wie fühlt es sich an, diese Krise in Luxus-Isolation zu erleben? 👓 Vollständige Meldung