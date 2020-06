Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



"Phase Zwei" in Frankreich: Cafés und Restaurants ab Dienstag 02:17 Ab Dienstag dürfen in ganz Frankreich Cafés und Restaurants wieder öffnen, in Paris allerdings nur Außenterrassen. Zum Glück gibt es davon in der französischen Hauptstadt viele. Weitere Lockerungen in Europa im Überblick..View on euronews