10.06.2020 ( vor 1 Woche )



In nur 24 Stunden wurden in In nur 24 Stunden wurden in Brasilien mehr als 32.000 weitere Corona- Fälle nachgewiesen. In Deutschland bleiben die Zahlen niedrig: Das RKI meldete 318 weitere Ansteckungen mit dem Virus . Alle Entwicklungen im Liveblog. 👓 Vollständige Meldung