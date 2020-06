10.06.2020 ( vor 19 Stunden )



Die Hamburger Bürgerschaft hat den SPD-Politiker im Amt bestätigt. Damit regiert Tschentscher auch in den kommenden fünf Jahren an der Spitze einer rot-grünen Koalition.