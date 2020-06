Grand Canyon oder Rocky Mountains: Forscher haben in US-Nationalparks große Mengen Mikroplastik gefunden. Mehr als 1000 Tonnen solcher Partikel setzten sich...

US-Nationalparks: Forscher finden große Mengen Mikroplastik Mehrfach schon wurde an entlegenen Orten fernab von Städten Mikroplastik nachgewiesen - auf Berggipfeln etwa und in der Arktis. Nun haben Forscher in...

Augsburger Allgemeine vor 8 Stunden - Wissen stern.de Auch berichtet bei • t-online.de