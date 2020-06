Coronavirus-Karte für Deutschland: Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet ZEIT ONLINE hat alle bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland gesammelt. Recherchieren Sie hier die ständig aktualisierte Lage in allen 401 Stadt- und...

ZEIT Online vor 6 Stunden - Wissen





Günstiger Sprit, teurer Strom: Strommarkt versagt - was Sie tun können Sowohl Strom- als auch Benzin-Einkaufspreise sind durch die Corona-Pandemie stark gesunken. Während die Kostenvorteile bei Autofahrern angekommen sind, müssen...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt





Covid-19: Wer kann sich testen lassen? Wer zahlt die Kosten? Das hat sich bei den Corona-Tests geändert Vor einigen Wochen haben die Testlabore noch geächzt unter dem Ansturm der Corona-Verdachtsfälle. Heute sind die Testkapazitäten groß, doch die...

stern.de vor 5 Tagen - Computer



Umfrage der "New York Times": Alltag in Corona-Zeiten: Was US-Epidemiologen sich jetzt wieder trauen und was nicht Wissenschaftler beraten nicht nur die Politik darüber, welche Corona-Lockerungen im Alltag möglich sind. Sie müssen auch – wie wir alle – für sich...

stern.de vor 6 Tagen - Politik





Kontaktverfolgung unrealistisch: Gerichte lassen Bordelle geschlossen Mehrere Bordellbetreiber beschweren sich über die Corona-Beschränkungen, wonach ihre Geschäfte ruhen müssen. Sie wollen ihre Betriebe wieder öffnen und...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt



Diese Frau trägt ihren Haustürschlüssel unter der Haut Tamara Becker hat vor drei Jahren beschlossen, sich einen Chip unter die Haut setzen zu lassen. Obwohl der erste Versuch nicht glattlief, ließ sie sich sogar...

Welt Online vor 1 Woche - Wirtschaft