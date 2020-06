Perados 🏳️‍🌈🇪🇺 RT @handelsblatt: Das Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong diente als wichtiger Kommunikationskanal zwischen beiden Staaten. Nordkorea… vor 9 Minuten Kai Reuter Südkorea: Nordkorea sprengt Verbindungsbüro an der Grenze | https://t.co/kmmxgcndhf https://t.co/HzrPJYX5rI vor 25 Minuten StN_News Konflikt in Ostasien: Nordkorea sprengt Verbindungsbüro zu Südkorea https://t.co/sXxhYqQbZ9 https://t.co/Hx14A9FEm9 vor 1 Stunde Stuttgarter Zeitung Konflikt in Ostasien: Nordkorea sprengt Verbindungsbüro zu Südkorea https://t.co/tJ0P7ffO4C https://t.co/DRXWeYBpaI vor 2 Stunden Handelsblatt Das Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong diente als wichtiger Kommunikationskanal zwischen beiden Staaten. Nor… https://t.co/sWq67xck9B vor 3 Stunden