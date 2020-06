16.06.2020 ( vor 5 Stunden )



Der US-Präsident will per Dekret umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe einschränken. "Die Amerikaner wollen Recht und Ordnung", stellte Trump zugleich klar. Der US-Präsident will per Dekret umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe einschränken. "Die Amerikaner wollen Recht und Ordnung", stellte Trump zugleich klar. 👓 Vollständige Meldung