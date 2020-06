17.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Geht es nach Horst Seehofer, sollen Hotspots an der Außengrenze zum Kern der neuen EU-Asylpolitik werden. Dabei zeigt sich in Griechenland, wie problematisch das ist. Geht es nach Horst Seehofer, sollen Hotspots an der Außengrenze zum Kern der neuen EU-Asylpolitik werden. Dabei zeigt sich in Griechenland, wie problematisch das ist. 👓 Vollständige Meldung