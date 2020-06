SZ Top-News Der @BVB spielt zu einfallslos und ein bisschen zu gleichgültig - so macht Mainz 05 überraschend einen Riesenschrit… https://t.co/rmrKidUcTr vor 11 Stunden Süddeutsche Zeitung Der @BVB spielt zu einfallslos und ein bisschen zu gleichgültig - so macht Mainz 05 überraschend einen Riesenschrit… https://t.co/msN4ZfxHGg vor 11 Stunden SZ Sport Der @BVB spielt zu einfallslos und ein bisschen zu gleichgültig - so macht Mainz 05 überraschend einen Riesenschrit… https://t.co/sG3qWOMdxv vor 11 Stunden Absurde_Existenz Wow, die #Mainz'er haben die 0:1 Führung in Dortmund, also Mainz enteilt, macht dann ganze 5 Punkte, aus 2 Spielen… https://t.co/i2OaCzL8rP vor 12 Stunden