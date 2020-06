Sabine Bangert RT @SZ: "Gewalt ist männlich und betrunken": Bei den Randalen in Stuttgart entlädt sich ein bereits länger schwelender Konflikt. https://t.… vor 44 Sekunden Matthias Franck RT @SZ: "Gewalt ist männlich und betrunken": Bei den Randalen in Stuttgart entlädt sich ein bereits länger schwelender Konflikt. https://t.… vor 5 Minuten Till Owl-Mirror Gewalt ist männlich? Was ist mit #Gleichberechtigung? Können Männ*innen (also Frauen) nicht auch gewalttätig sein… https://t.co/RdT61nuy3K vor 13 Minuten stellysee RT @SZ: "Gewalt ist männlich und betrunken": Bei den Randalen in Stuttgart entlädt sich ein bereits länger schwelender Konflikt. https://t.… vor 14 Minuten Michael Laschinger RT @SZ: "Gewalt ist männlich und betrunken": Bei den Randalen in Stuttgart entlädt sich ein bereits länger schwelender Konflikt. https://t.… vor 23 Minuten Kerstin / miemaus RT @SZ: "Gewalt ist männlich und betrunken": Bei den Randalen in Stuttgart entlädt sich ein bereits länger schwelender Konflikt. https://t.… vor 28 Minuten