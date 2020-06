22.06.2020 ( vor 8 Stunden )



Der Bundesinnenminister will wegen eines umstrittenen Textes über Polizisten in der Berliner "tageszeitung" die Verfasserin anzeigen. Das sagte er der "Bild"-Zeitung. Der Bundesinnenminister will wegen eines umstrittenen Textes über Polizisten in der Berliner "tageszeitung" die Verfasserin anzeigen. Das sagte er der "Bild"-Zeitung. 👓 Vollständige Meldung