Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Prinz William wird 38: Der künftige Thronfolger hat Geburtstag 01:58 Prinz William hat heute (21. Juni) Geburtstag und zu diesem Anlass werfen wir einen Blick darauf, was den Zweiten in der britischen Thronfolge in letzter Zeit so bewegt. Zum Beispiel war der Royal heimlich im Einsatz, um Menschen in Not zu beraten. Mehr spannende Infos gibt es hier.