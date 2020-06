Quelle: TELESCHAU - vor 3 Stunden



Echtes High-light: So geht der deutsche Serien-Hit "How To Sell Drugs Online (Fast)" weiter 02:19 Mit 17 eine Million Euro verdient. Aber ausruhen ist nicht bei "How to Sell Drugs Online (Fast)" - im Gegenteil: "Die bringen uns um, wenn wir aussteigen." Netflix zeigt ab 21. Juli neue Folgen der deutschen Coming-of-Age-Serie "How To Sell Drugs Online (Fast)" rund um eine Gruppe Teenager, die...