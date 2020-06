Auf dem Stuttgarter Schlossplatz versammelten sich wiederholt junge Leute in großen Gruppen. Warum die Situation am Wochenende eskalierte und wie die Politik...

Nach der Randale in der Stuttgarter Innenstadt sind Polizei und Politik alarmiert angesichts des Ausmaßes der Gewalt. Eine Szene sorgt besonders für Empörung....

Stuttgart unter Schock: "Nie dagewesene Dimension von Gewalt" Nach den Randalen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zeigen sich Polizei und Politik am nächsten Tag schockiert vom Ausmaß der Gewalt. Ein Motiv kann...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland