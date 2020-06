ElenaSondermann RT @venro_eV: Die Schwerpunkte der deutschen EU-#Ratspräsidentschaft sind entwicklungspolitisch relevant. Nun komme es darauf an, was umges… vor 20 Stunden Bernd Bornhorst RT @venro_eV: Die Schwerpunkte der deutschen EU-#Ratspräsidentschaft sind entwicklungspolitisch relevant. Nun komme es darauf an, was umges… vor 22 Stunden VENRO Die Schwerpunkte der deutschen EU-#Ratspräsidentschaft sind entwicklungspolitisch relevant. Nun komme es darauf an,… https://t.co/vaehPBwNnV vor 22 Stunden DW Deutsch RT @dw_wirtschaft: Entwicklungsminister Gerd Müller will "den Kampf gegen Kinderarbeit und sexuelle Ausbeutung zum Schwerpunkt der deutsche… vor 1 Tag DW Wirtschaft Entwicklungsminister Gerd Müller will "den Kampf gegen Kinderarbeit und sexuelle Ausbeutung zum Schwerpunkt der deu… https://t.co/3FPX1OuDUQ vor 1 Tag WELT-SICHTEN Deutschland will während der #EU-Ratspräsidentschaft auch entwicklungspolitische Akzente setzen. Völlig offen ist,… https://t.co/bjmsorIf4O vor 2 Tagen