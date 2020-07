Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Wochen



Markt des Grauens 01:30 Weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus - und das in der Hauptstadt Peking. Das hat die chinesische Regierung nicht gewollt. Nun sollen sich Dutzende Menschen mit dem Virus auf einem Markt in der Hauptstadt angesteckt haben. View on euronews