Michael Fegus Nach Bilanzskandal: Wirecard meldet Insolvenz an https://t.co/JQZvStPfqf vor 11 Minuten M. Elegie §🇨🇭⚔️🇨🇭§ Seltsam! Nach Bilanzskandal: Zahlungsdienstleister Wirecard meldet Insolvenz an https://t.co/R6PKZiAi5g vor 21 Minuten M. Elegie §🇨🇭⚔️🇨🇭§ Seltsam! Nach Bilanzskandal: Zahlungsdienstleister Wirecard meldet Insolvenz an — RT Deutsch https://t.co/prJJmyMWjU vor 21 Minuten manuela RT @fluglehrer: Nach Bilanzskandal: #Wirecard meldet Insolvenz an https://t.co/rTEiOOYplJ auf der börse dann so - richtung 0 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽… vor 40 Minuten fluglehrer Nach Bilanzskandal: #Wirecard meldet Insolvenz an https://t.co/rTEiOOYplJ auf der börse dann so - richtung 0 🔽🔽🔽🔽🔽… https://t.co/PuxP71nhR8 vor 41 Minuten Kerstin RT @EricE2017: Alle, die jetzt voller Hohn & Spott über #Wirecard herziehen, sollten bedenken, dass da gerade ~5000 Mitarbeiter um ihre Job… vor 1 Stunde