David Lortholary RT @spitzentazler: Seit der Wahl von Joseph Ratzinger zum Papst ist die Meisterschaft des FC Liverpool unter Jürgen Klopp der größte Erfolg… vor 5 Minuten 🙌💩🌴🌴🍩®️🕴️🙌💩🎣💤🍩🕓🕐🐿 RT @SZ: Dietmar Hamann hat sieben Jahre beim FC #Liverpool gespielt und erzählt im SZ-Interview, was die erste Meisterschaft seit 30 Jahren… vor 30 Minuten Roger Komorowski Ich heule wie ein Schlosshund. Vor Freude, weil ich es Jürgen Klopp & Liverpool von Herzen gönne aber auch weil ich… https://t.co/Mngs1paolW vor 33 Minuten MPunkt HPunkt Ich gratuliere dem @LFC und Jürgen #Klopp, zur Meisterschaft🏆💪 🤣 #Liverpool https://t.co/hLTKwqou94 vor 39 Minuten Funke Sport Was für ein Triumph für Jürgen Klopp und den @LFC! Tausende Fans feierten am Donnerstagabend an der Anfield Road di… https://t.co/8JeIg3rvi3 vor 40 Minuten HI_HI_HIFIVE⭐️ RT @DVAG: Wir freuen uns mit unserem Partner Jürgen #Klopp! Gratulation zur verdienten Meisterschaft! 🎉🏆#liverpool #kloppo @LFC https://t.c… vor 41 Minuten