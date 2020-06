Mo.ni.ka.r @dieLinke, sagt mir, dass das ein schlechter Witz ist. "... Klaus Ernst von der Linksfraktion findet, ein ausgewie… https://t.co/zdGe96sV97 vor 2 Minuten IM-Foto&Web RT @SZ: Ex-Kanzler Gerhard Schröder tritt als Experte für Souveränität in einem Bundestagsausschuss auf – vor allem allerdings als souverän… vor 2 Stunden Andrij Melnyk RT @SZ: Ex-Kanzler Gerhard Schröder tritt als Experte für Souveränität in einem Bundestagsausschuss auf – vor allem allerdings als souverän… vor 4 Stunden Andreas Schaumayer RT @SZ_Politik: Ex-Kanzler Gerhard Schröder tritt als Experte für Souveränität in einem Bundestagsausschuss auf – vor allem allerdings als… vor 5 Stunden Markus Sambale RT @SZ_Politik: Ex-Kanzler Gerhard Schröder tritt als Experte für Souveränität in einem Bundestagsausschuss auf – vor allem allerdings als… vor 5 Stunden Bodo1962 RT @SZ: Ex-Kanzler Gerhard Schröder tritt als Experte für Souveränität in einem Bundestagsausschuss auf – vor allem allerdings als souverän… vor 7 Stunden