Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 4 Tagen



Nach Werbeboykott: Facebook will gegen Hate Speech vorgehen 01:00 Das unter Druck geratene Unternehmen will künftig stärker gegen Hassnachrichten vorgehen und Falschmeldungen vor den US-Präsidentschaftswahlen löschen. Unilever und Honda hatten zuvor bekannt gegeben, in den USA vorerst keine Werbeanzeigen mehr zu schalten.