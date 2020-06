30.06.2020 ( vor 1 Stunde )



Zuletzt fiel der Name Karl-Theodor zu Guttenberg wieder häufiger in den Medien. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass er ein Comeback plant. Doch es spricht wenig dafür. Zuletzt fiel der Name Karl-Theodor zu Guttenberg wieder häufiger in den Medien. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass er ein Comeback plant. Doch es spricht wenig dafür. 👓 Vollständige Meldung