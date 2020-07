30.06.2020 ( vor 14 Stunden )



Es ist ein tiefer Einschnitt: Wegen der Krise in der Luftfahrtbranche streicht Airbus mehr als jede zehnte Stelle. Konzernweit sollen 15.000 Arbeitsplätze wegfallen. Deutschland und Frankreich sind am stärksten betroffen.