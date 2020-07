01.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Der Räuber griff am Montagmorgen zwei Putzfrauen in dem Imbiss an. Passant hört Hilferufe einer Frau, der die Flucht gelang. Der Räuber griff am Montagmorgen zwei Putzfrauen in dem Imbiss an. Passant hört Hilferufe einer Frau, der die Flucht gelang. 👓 Vollständige Meldung