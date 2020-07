01.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Russland soll in Afghanistan Kopfgelder auf US- Russland soll in Afghanistan Kopfgelder auf US- Soldaten gezahlt haben. Mittlerweile scheint klar: Der US-Präsident musste davon wissen. Die Frage ist: Was lief schief? 👓 Vollständige Meldung