Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Kramp-Karrenbauer will Elitetruppe KSK teilweise auflösen 01:01 Berlin, 30.06.20: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr nach einer Serie rechtsextremer Vorfälle grundlegend umstrukturieren und teilweise sogar auflösen. Das Verteidigungsministerium unterrichtete die Fachleute im Bundestag am Dienstag...