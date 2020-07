Der FC Bayern will die Rekordrückrunde mit Pokaltriumph und Double vergolden, Leverkusen kämpft gegen das "Vizekusen"-Image. Nach dem Transfer von Leroy Sané...

Eigentlich startet die Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel des Meisters. In diesem Jahr aber könnte das entfallen, weil der FC Bayern den Auftakt verpasst....

Bundesliga: Bayern-Frauen sichern Platz zwei - Köln steigt mit Jena ab Leipzig (dpa) - Der FC Bayern München begleitet Meister VfL Wolfsburg auch in der kommenden Saison in die Champions League. Am letzten Spieltag der...

