Quelle: DPA - vor 5 Stunden



EU-Kommission: Rezession noch tiefer als bisher erwartet 01:00 Brüssel, 07.07.20: Die Rezession wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr noch stärker ausfallen als angenommen: Das zeigt zumindest die neueste Prognose der EU-Kommission. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone könnte demnach 2020 um 8,7 Prozent einbrechen, in der Europäischen Union als...