Quelle: DPA - vor 38 Minuten



Corona: Über 200 000 Infektionen in Deutschland 00:42 Berlin, 16.07.20: In Deutschland hat die Zahl der registrierten Corona-Infizierten die Marke von 200 000 überschritten, das meldet das Robert Koch-Institut. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Instituts 534 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. An dem Virus...